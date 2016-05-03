Оппозиция Беларуси требует признать любимых байкеров Путина экстремистами

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Так, поводом для обращения в прокуратуру стали недавние скандальные высказывания лидера московских "Ночных волков" Александра Залдостанова. Он 30 апреля, находясь в Беларуси, заявил: "Беларусь - это Россия".

"Наглое заявление Залдостанова явно направлено на непризнание Республики Беларусь как независимого государства и имеет целью подрыв территориальной целостности нашего государства", - считает Янукевич.

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Кроме того, лидер БНФ подчеркнул, что заявления Залдостанова могут быть свидетельством создания идеологического фундамента для подготовки гибридной войны против Беларуси.

Напомним, ранее двоих российских мотоциклистов, которые 30 апреля пытались въехать через Беларусь, не пустили в Литву. На мотоциклах была советская символика, а их владельцы не могли указать цель поездки.