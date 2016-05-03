В Алеппо возобновились бои: правозащитники заявили о 19 погибших и почти сотне раненных

В сирийском Алеппо повстанцы обстреляли госпиталь, находящийся в подконтрольной войскам Асада части города. Об этом ссылаясь на Сирийскую обсерваторию по правам человека пишет Reuters.

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Число погибших правозащитники не называют. В то же время провластный канал Ikhbariya сообщает, что в результате обстрела болтницы Аль-Дабит были ранены 17 человек, погибли три женщины.

Также в сирийской правительственной армии утверждают, что эта атака была частью широкомасштабного наступления повстанцев.

Кроме того, по данным Обсерватории, всего за сегодня только в подконтрольных Асаду районах Алеппо число погибших достигло по меньшей мере 19 человек, включая троих детей. Еще 80 человек получили ранения, а число жертв, по словам собеседника агентства, вероятно, возрастет из-за тяжелого состояния некоторых из раненых.

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Как сообщал УНИАН, 28 апреля в Алеппо под бомбардировку попала больница "Врачей без границ". В результате авиаудара погибли около 30 человек, десятки раненных. В сирийской оппозиции заявили, что авиаудар нанесла российская авиация. Россия отвергает обвинения в бомбардировке Алеппо, заявляя о самолете "антиигиловской" коалиции.