"Земля бродячих собак" в Коста-Рике дала пристанище тысячам животных (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, на данный момент ветеринары кормят, холят и заботятся о более чем 750 собаках, спасенных с улиц.

Приют площадью около 152 га, так же известный как "Territorio de Zaguates" или "Земля бродячих собак", финансируется за счет пожертвований.

За все время около 8000 собак прошли через этот приют.

На данный момент в Коста-Рике обитает более миллиона бродячих собак, после того как в 2003 году правительство запретило убивать бездомных животных.

Как сообщал УНИАН, ранее американские волонтеры спасли более 200 собак с южнокорейской мясной фермы.