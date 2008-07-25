В Нигерии пираты захватили судно с украинско-российским экипажем

В Нигерии пираты захватили судно „Геркулес” с украинско-российским экипажем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по сообщению Посольства Украины в Федеральной Республике Нигерия, во второй половине дня 24 июля с.г. в открытом море возле Боне Айленда, штат Риверз, Нигерия, произошло нападение на судно „Геркулес”, обслуживающее нефтяные платформы итальянской компании “Saipem”. По информации Государственной службы безопасности Нигерии, 12 членов экипажа судна являются гражданами Украины и России.

Около девяти часов утра 25 июля судно и 7 членов экипажа были освобождены. Остальных 5 моряков похитители вывезли в неизвестном направлении.

В данное время выясняется информация о возможном пребывании среди похищенных лиц граждан Украины.

Посольство поддерживает постоянные контакты с Государственной службой безопасности Нигерии и Посольством РФ в Нигерии.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Федеральной Республике Нигерия и Департаменте консульской службы МИД Украины.