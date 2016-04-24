В Йемене войска коалиции вошли в удерживаемый "Аль-Каидой" город
21:19, 24 апреля 2016Мир
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Правительственные войска Йемена и ОАЭ вошли в йеменский портовый город Эль-Мукалла на востоке страны, который в течение года удерживался местным крылом «Аль-Каиды».
REUTERS
Местные жители рассказали Reuters на условиях анонимности, что бронетехника и военные коалиции вошли в Эль-Мукаллу, боевики «Аль-Каиды» стали покидать город.
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Событие произошло впервые за более чем год войны, сообщает Газета.ру.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают просьбу ОАЭ о военной поддержке во время наступления в Йемене, где находятся примкнувшие к «Аль-Каиде» боевики.
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