В Йемене войска коалиции вошли в удерживаемый "Аль-Каидой" город

Местные жители рассказали Reuters на условиях анонимности, что бронетехника и военные коалиции вошли в Эль-Мукаллу, боевики «Аль-Каиды» стали покидать город.

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Событие произошло впервые за более чем год войны, сообщает Газета.ру.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают просьбу ОАЭ о военной поддержке во время наступления в Йемене, где находятся примкнувшие к «Аль-Каиде» боевики.