Доходы Британии от монархии оценены в 1 миллиард фунтов

Эксперты оценили общий вклад британской монархии в экономику страны в 1 млрд 144 млн фунтов (1,644 млрд долларов) в 2016 году, передает Русская служба Би-Би-Си.

Предполагается, что в последующие годы этот вклад будет постепенно расти - до 1 млрд 234 млн фунтов в 2020 году.

Исходя из этих данных, если оценивать монархию как действующую компанию, стоимость ее активов составляет около 58,4 млрд фунтов.

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"Старые споры о том, нужно ли сохранить монархию, продолжают бушевать. Вопрос, насколько монархия остается уместной и справедливой формой правления в 21 веке, остается открытым. Однако исследование Brand Finance показывает, что с экономической точки зрения, роялисты имеют уверенное преимущество", - заявил глава компании Brand Finance Дэвид Хэй.

"Такие расходы, как Суверенный грант, обеспечение безопасности и обслуживание дворцов, были вычтены из источников дохода, включающих подъем туризма, наценку компаний-поставщиков королевской семьи, а также выручку "Собственности Короны", - объясняют авторы отчета.

Главный источник известных королевских доходов - это Суверенный грант, который представляет собой фиксированный процент прибыли "Собственности Короны".

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"Собственность Короны" возникла в 1760 году, когда король Георг III достиг соглашения с правительством, согласно которому прибыль от королевской недвижимости стала поступать в казну.

Взамен монарх больше не должен был оплачивать расходы гражданского правительства и долги предыдущих монархов, а ему самому полагалась ежегодная фиксированная сумма.

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С тех пор каждый последующий монарх традиционно соглашался на эти условия.

Согласно текущему соглашению о финансировании, вся выручка "Собственности Короны" идет в казну, а 15% причитаются королеве.

Это и есть Суверенный грант, который идет на оплату церемониальных обязанностей.