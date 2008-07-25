Нелегальная миграция признана уголовным преступлением в Италии
08:50, 25 июля 2008Мир
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От 2-х до 4-х лет заключения
Уголовным преступлением признали нелегальную миграцию в Италии, сообщает «5 канал».
Сегодня вступил в силу закон, споры вокруг которого несколько месяцев продолжались в итальянском парламенте.
Свыше 30% нелегальных мигрантов из всего мира живут и работают именно в Италии, среди них, по меньшей мере, 450 тысяч - украинские нелегалы.
От 2-х до 4-х лет заключения отныне будет угрожать нелегальным мигрантам в Италии.
Парламентарии убеждены, что приняв закон о незаконной миграции, они снизят уровень преступности и сделают жизнь итальянцев более безопасной.
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