Турция запретила въезд главреду одного из пропагандистских российских СМИ

Уведомление о запрете на въезд в страну он получил, когда прибыл в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле, передает Би-би-си.

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"На пункте досмотра один из пограничников безо всяких объяснений забрал мой паспорт, после чего мне пришлось около часа провести в терминале прилета, - рассказал Каримов. - Затем мне выдали документ, в котором говорилось о запрете на въезд в страну. Пресс-карта и разрешение на проживание были конфискованы".

Власти Турции пока не комментируют ситуацию с запретом на въезд российскому журналисту.

Напомним, 14 апреля управление по телекоммуникации и связи Турции заблокировало на территории страны несколько сайтов, в том числе и Sputnik, заявив, что в материалах этих изданий содержится пропаганда терроризма и тексты, поощряющие насилие и преступность. Спустя два дня суд утвердил это решение.