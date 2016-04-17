В Латвии начались масштабные военные учения НАТО

С сегодняшнего дня и до 29 апреля на полигоне в Адажи и на прилегающей к нему территории пройдут международные учения Summer Shield XIII, цель которых — отработать навыки проведения боевых операций на уровне батальонов и бригад, сообщает портал Delfi.

В ежегодных учениях примут участие более 1,3 тысячи солдат из Латвии, Литвы, США, Канады, Финляндии и Германии.

В ходе учений будут отрабатываться навыки боевой поддержки широкого спектра. В них будут задействованы артиллеристы, минометчики, разведчики, боевые инженеры, инженеры конструкций, противотанковые подразделения и отряды защиты против оружия массового поражения.

Латвию на учениях будут представлять боевые единицы сухопутных сил, воздушных сил, а также несколько специализированных отрядов добровольной вооруженной организации Земессардце.

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Summer Shield в Латвии проводятся с 2004 года. С 2014 года учения Summer Shield включены в список учений и тренировок НАТО. В прошлом году Summer Shield приняли участие 1,1 тысячи военных.