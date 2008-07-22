Саркози предлагает ускоренно принимать Украину в Евросоюз

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза не смогли прийти к единому мнению о дальнейшем расширении ЕС за счет укрепления связей с Украиной для ее последующей интеграции.

В частности, Швеция и Польша поддержали предложение президента Франции Николя Саркози рассматривать договор об укреплении связей с Украиной как "договор о сотрудничестве", то есть как документ, позволяющий ЕС рассматривать ее как потенциального кандидата на вступление в блок.

В свою очередь, Нидерланды и Бельгия высказались категорически против такого шага, передает Reuters.

Как отметила комиссар ЕС по внутренним связям Бенита Ферреро-Вальднер, Украине требуется больше стабильности, чтобы претендовать на членство в ЕС. "Действительно, масса реформ имела место (в Украине), но не все необходимые", - заявила комиссар.

По словам другого чиновника Еврокомиссии, поддержка предложения Н.Саркози была "достаточно широкой, но этого не достаточно". Он отметил, что "переговоры на эту тему не завершатся в ближайшие месяцы".

Н.Саркози ранее высказался за рассмотрение договора об укреплении связей с Украиной, подписание которого состоится 9 сентября с.г., как договора о сотрудничестве, что может позволить Украине претендовать на статус страны-кандидата в ЕС, напоминает РосБизнесКонсалтинг.