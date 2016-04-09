Серия терактов в Брюсселе: четырем задержанным предъявили обвинения

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей ведомства, передает РБК.

Еще двух человек, которые были задержаны в пятницу, отпустили на свободу, отмечает агентство.

В частности, обвинения предъявлены ключевому подозреваемому по делу о терактах в Брюсселе, Мохаммед Абрини, предположительно, являющимся «человеком в шляпе», который попал на запись камер наблюдения вместе со смертниками в день взрывов в аэропорту бельгийской столицы. Абрини предъявили обвинения в участии в деятельности террористической группы и в осуществлении террористического акта, повлекшего за собой убийство.

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По словам представителей прокуратуры, Абрини признал, что действительно является «человеком в шляпе». После выхода из аэропорта в день терактов Абрини выбросил свое пальто в мусорное ведро, а шляпу впоследствии продал, рассказали прокуроры.

Также прокуратура предъявила обвинения Усаме К., которого местные СМИ называют гражданином Швеции Усамой Краймом. В ведомстве утверждают, что он был замечен в торговом центре за покупкой пакетов, которые впоследствии были использованы при атаках.

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Кроме того, обвинения предъявлены Билалу Эль Макоухи, который ранее уже был осужден за работу с вербовщиками, а также одному руандийцу, которого обвинили в содействии Абрини и Усаме К.

Как сообщалось, утром 22 марта два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя и еще один - на станции метро "Маальбек" в "евроквартале" столицы Бельгии.

По последним официальным данным, погибло 32 человека, еще около 340 человек получили ранения.