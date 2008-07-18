Еврокомиссия выдвинула Intel новые обвинения в злоупотреблениях

Европейская комиссия дополнила список обвинений Intel о злоупотреблении доминирующей позицией на рынке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в дополнительном письме протеста, направленном Еврокомиссией в компанию Intel.

Еврокомиссия, в частности, обвиняет Intel в злоупотреблении монопольно продукцией с целью вытеснить из рынка основного конкурента - AMD.

Еврокомиссия в своем дополнительном письме отмечает, что полученные ею данные дают основания считать, что Intel делал значительные скидки розничным европейским торговцам персональными компьютерами за продажу компьютеров, оборудованных процессорами Intel. Кроме того, Intel платил производителями оригинального оборудования деньги за задержки с выпуском программного обеспечения для CPU, основанных на базе AMD. Впервые Еврокомиссия направила письмо протеста Intel 26 июля 2007 года.

Сейчас у компании есть 8 недель для ответа Еврокомиссии, после чего процедура о нарушении законодательства ЕС может быть продолжена.