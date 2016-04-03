В Германии решили усилить борьбу с российской пропагандой

Федеральная разведывательная служба Германии и Федеральное ведомство по защите конституции в мае представят правительству страны промежуточный доклад о деятельности российских спецслужб в ФРГ, передает DW со ссылкой на Welt am Sonntag.

Отмечается, что поводом к активизации борьбы с подрывной деятельностью пропагандистов стала история якобы изнасилованной девочки Лизы.

Кроме того, Федеральная разведывательная служба страны планирует возобновить работу контрразведки, практика которой была приостановлена после терактов 11 сентября 2001 года в США, отмечает издание.

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"Тема российского влияния в Германии сейчас стоит в числе первых на политической повестке дня", - сказал изданию представитель ХСС Ханс-Петер Уль. Она требует внимания правоохранительных органов Германии к активности России. "Стратегия по дестабилизации, которую Москва применяет в ситуации кризиса в Европейском Союзе, не является безопасной для нашей страны", - подчеркнул он.

По словам представительницы Зеленых Марилуизе Бек, Путин подпитывает антикапиталистические, националистические и антизападные настроения в немецком обществе. Бек подчеркнула, что как на правой, так и на левой стороне политического спектра общества страны есть "плодородная почва" для российских манипуляций.