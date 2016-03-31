Теракты джихадистов в Европе: в соцсетях появились угрозы в адрес Германии

В Twitter от имени джихадистов ИГИЛ распространились фотомонтажи с охваченным огнем зданием аэропорта Кельн-Бонн. Сейчас Федеральная полиция Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) изучают возможную угрозу террористического нападения. Об этом со ссылкой на газету Rheinische Post сообщает DW.

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Одна из картинок изображает охваченное пламенем здание аэропорта, а перед ним стоит боевик в камуфляже с надписью на спине на немецком языке: "Ты тоже можешь добиться того, чего добились твои братья в Бельгии".

Также есть фотомонтажи с горящим ведомством канцлера в Берлине и надписью: "Германия - это поле боя".

По словам представителя МВД федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, "видео и картинки, которые восхваляют насилие, оказывают большое влияние на радикализацию молодежи".

Однако пока нет конкретных предупреждений о готовящихся терактах.

В свою очередь представитель федеральной полиции в Кельне заявил, что меры безопасности значительно усилены. Представители BKA заявили, что фотографии изучаются специалистами, чтобы оценить реальность угрозы.

Издание отмечает, что это уже не первые угрозы джихадистов, распространены немецкоязычном интернете и рассчитаны на аудиторию, которая поддерживает ИГ. Однако после нападений в Брюсселе они привлекают особое внимание. Представители МВД и Федерального ведомства по защите конституции считают, что пропаганда ИГ отлично организована и достигает многих радикализируемых молодых исламистов в ФРГ.

Как ранее сообщал УНИАН, в результате ряда терактов в Брюсселе 23 марта 2016 года пострадали более 300 человек, погибли – более 30.

В ноябре 2015 года смертники устроили серию кровавых терактов в Парижев них погибли 130 человек.