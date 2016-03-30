"Дефицит взаимодействия": В Кремле объяснили, почему Путин не примет участие в саммите по ядерной безопасности
Президент России Владимир Путин не примет участие в саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне «из-за дефицита взаимодействия по этой тематике в ходе предварительной подготовки».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вопрос ядерной безопасности весьма актуальный, вместе с тем в Москве считают, что проработка вопросов, связанных с ядерной безопасностью, требует общих и совместных усилий и взаимного учета интересов и позиций в ходе предварительной работы. Определенный дефицит взаимодействия в ходе предварительной проработки вопросов и тематики саммита мы испытывали, поэтому в данном случае и не происходит участие российской стороны», - сказал Песков.
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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 30 марта - 2 апреля осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, в рамках которого запланированы его переговоры с руководством США, а также двусторонние встречи с главами ряда государств и правительств.
В рамках визита по приглашению президента США Барака Обамы Порошенко примет участие в Саммите по вопросам ядерной безопасности, который пройдет в Вашингтоне.
Саммит по ядерной безопасности пройдет в Вашингтоне 31 марта — 1 апреля.