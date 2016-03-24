СМИ: В ходе операции в Сирии новые боевые самолеты РФ дали сбой
В ходе операции ВКС России в Сирии были зафиксированы случаи некритичных отказов систем новейших российских самолетов марки «Cу».
Об этом сообщает RNS.
В ходе военной операции в Сирии были зафиксированы случаи некритичных отказов систем новейших российских самолетов марки «Cу», сообщили RNS два источника в Воздушно-космических силах России (ВКС) и подтвердил источник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«Отказы были и в системе управления, и в двигателях. В целом они некритичны», - сказал один из источников. Другой источник в ВКС пояснил, что отказы были «по мелочи».
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Напомним, вечером 14 марта на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу Путин распорядился начать вывод основных российских сил из Сирии 15 марта.
Как пояснил Песков, речь идет о начале вывода российской группировки, но летная база в Хмеймиме и военно-морская база Тартусе в Сирии останутся.