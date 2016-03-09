ВВС США хотят разместить в Австралии тяжелые бомбардировщики

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ABC News.

Как сообщила командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе генерал Лори Робинсон, в настоящее время ведутся переговоры на высшем уровне, чтобы позволить американским бомбардировщикам B-1 и топливозаправщикам временно разместиться на австралийской Северной территории, в Тиндале и Дарвине.

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Уточняется, что военные самолеты будут размещаться на австралийском континенте по принципу регулярной ротации.

По словам Робинсон, существует риск того, что США могут «пропустить» момент, когда Китай быстро возведет в Южно-Китайском море военную инфраструктуру. В связи с этим она считает необходимым обеспечить присутствие в этом регионе — как морское, так и воздушное.

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Как сообщал УНИАН, в Южно-Китайское море, в котором за последние месяцы усилилась военная активность Пекина, прибыла авианосная группа во главе с авианосцем John C. Stennis.

Спорный район в Южно-Китайском море уже на протяжении нескольких месяцев является источником напряженности между США и Китаем. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря, где Пекин создал искусственные острова на спорных архипелагах. Речь в первую очередь идет о Парасельских островах и островах Спратли. Острова оспариваются несколькими странами: в частности, на них претендуют Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Тайвань и Бруней.

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По международному законодательству государственные территориальные воды распространяются на 12 миль от берегов. Однако США утверждают, что это правило не распространяется на искусственные острова.

Ранее Пекин предупредил США, что их "провокационные действия" в Южно-Китайском море могут привести к вооруженному столкновению.