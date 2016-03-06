Южная Корея проведет крупнейшие совместные учения с армией США

По информации агентства "Йонхап", в учениях должны принять участие 300 тысяч военнослужащих из Южной Кореи и 15 тысяч американских военных.

Основной целью совместных учений станет предупреждение в адрес Северной Кореи, от которой Сеул требует "прекращения провокаций", передает Русская служба ВВС.

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3 марта министерство обороны Южной Кореи сообщило о том, что КНДР запустила несколько ракет малой дальности, которые упали в Японское море.

Незадолго до этого Cовет Безопасности ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное Пхеньяном ядерное испытание и запуск ракеты.

Пхеньян утверждает, что его космическая программа носит мирный характер, однако США, Япония, Южная Корея и даже дружественный КНДР Китай полагают, что запуск спутников является прикрытием для попыток режима Ким Чен Ына создать межконтинентальное оружие, способное достичь западного побережья США.