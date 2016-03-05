США предоставят Южной Корее противоракетные комплексы – Китай против

Министерство обороны Республики Корея заявило, что 4 марта была официально создана рабочая группа из представителей КР и Соединенных Штатов по подготовке размещения систем THAAD - систем максимально высокого заатмосферного перехвата ракет средней дальности – в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

На первом заседании которой было начато обсуждение деталей размещения комплексов THAAD.

В военном ведомстве РК также подчеркнули, что ядерное испытание, запуск "ракеты дальнего действия" и другие провокационные действия КНДР оказали прямое и весомое влияние на страну, и система THAAD поможет противостоять ядерной и ракетной угрозам со стороны КНДР, которые становятся все более серьезными.

Официальный представитель МИД Китая Хун Лэй в пятницу на очередной пресс-конференции отметил, что китайская сторона решительно выступает против размещения на Корейском полуострове комплексов THAAD и призывает заинтересованные стороны к осмотрительности в этом вопросе и уважению стратегических интересов Китая в сфере безопасности.

THAAD - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Данная система способна перехватить баллистические ракеты средней и меньшей дальности внутри и снаружи атмосферного слоя и является важной частью американской системы противоракетной обороны.

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Напомним, 2 марта северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал приказ своим войскам быть готовыми в любой момент использовать ядерное оружие против врагов, угрожающих безопасности КНДР.