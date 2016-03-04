США прокомментировали угрозы КНДР о приведении в готовность ядерного оружия
Минобороны США призвало Северную Корею "воздерживаться от провокационных действий, которые усугубляют напряженность".
Об этом заявил представитель Пентагона Билл Урбан, передает РБК со ссылкой на Reuters.
"Мы призываем КНДР воздержаться от провокационных действий, которые усиливают напряженность, и вместо этого сосредоточиться на выполнении своих международных обязательств", — заявил он.
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Представитель Пентагона отметил, что Соединенные Штаты "внимательно следят за развитием ситуации на Корейском полуострове во взаимодействии с союзниками в регионе".
Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился подготовить ядерное оружие страны к использованию в любой момент. Глава республики добавил, что КНДР пересмотрит свою военную стратегию, чтобы быть готовой нанести превентивный удар.