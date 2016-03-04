США прокомментировали угрозы КНДР о приведении в готовность ядерного оружия

Об этом заявил представитель Пентагона Билл Урбан, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Мы призываем КНДР воздержаться от провокационных действий, которые усиливают напряженность, и вместо этого сосредоточиться на выполнении своих международных обязательств", — заявил он.

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Представитель Пентагона отметил, что Соединенные Штаты "внимательно следят за развитием ситуации на Корейском полуострове во взаимодействии с союзниками в регионе".

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился подготовить ядерное оружие страны к использованию в любой момент. Глава республики добавил, что КНДР пересмотрит свою военную стратегию, чтобы быть готовой нанести превентивный удар.