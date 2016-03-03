КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря

По словам представителей министерства, его сотрудники не сразу смогли определить, являются ли пущенные снаряды ракетами малого радиуса действия или артиллерийскими снарядами, передает Росбалт по информации Reuters.

Читайте такжеСША представили СБ ООН проект резолюции с жесткими санкциями против КНДР

Отмечается, что ракеты малого радиуса действия были запущены в направлении Японского моря.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Украина поддержала резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций о введении дополнительных санкций против Северной Кореи из-за ее ядерных испытаний.

"Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию №2270 (2016) о введении дополнительных санкций против Северной Кореи", - подчеркнули в сообщении украинские дипломаты при ООН.

После принятия резолюции президент США Барак Обама сделал заявление, в котором сказано: "Эта резолюция накладывает весомые новые санкции, направленные на приостановление усилия Пхеньяна по продвижению ее программ по оружию массового поражения".

При этом как сообщает Центр новостей ОНН, принятая резолюция ужесточает и расширяет санкции в отношении КНДР в ответ на ее ракетно-ядерные испытания в январе-феврале этого года.

Принятый документ базируется на четырех предыдущих резолюциях о санкциях в отношении КНДР. Новые положения значительно расширяют сферу охвата ранее введенных ограничений, а также предусматривают новые жесткие меры.

Напомним, утром 6 января власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы.

В заявлении правительства страны говорится о том, что испытание состоялось "согласно стратегическому курсу Трудовой партии Кореи". В результате КНДР стала обладать самыми мощными ядерными силами сдерживания", подчеркивается в заявлении.