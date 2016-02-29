Меркель назвала миграционный кризис самым тяжелым испытанием за время пребывания у власти

Об этом она рассказала в интервью телеканалу ARD, передает Lenta.ru. При этом она считает правильными меры, которые были предприняты для решения вопроса с мигрантами. "На сегодняшний момент кризис миграции - самое большое испытание за время моего пребывания на этом посту. Но пока я канцлер, я решаю те проблемы, с которыми встречается страна. Лучший путь при этом - также защищать спокойствие и интересы Германии", - сказала Ангела Меркель.

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Канцлер подчеркнула, что для решения проблемы с мигрантами необходимо время. "Это тяжелый путь. Это очень важная фаза в нашей истории", - заявила она.

Канцлер уточнила, что одностороннее закрытие границы не решит проблему. "Это именно то, чего я сейчас боюсь: один закроет свою границу, а другой будет страдать. Это не моя Европа", - сказала Ангела Меркель, добавив, что основной ее целью при решении миграционного кризиса является сохранение сплоченности Европы.

Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии с ноября 2005 года. В январе текущего года сообщалось, что рейтинг политика пошел вниз с начала европейского миграционного кризиса. Согласно опросам, 40% жителей Германии, которые являются потомками мигрантов, считают, что страна должна принимать меньше беженцев. С ними согласны 45% коренных жителей и 24% самих мигрантов.