Аль-Каида опаснее, чем Россия

Британские спецслужбы считают Россию одним из главных источников угроз безопасности Великобритании. Об этом со ссылкой на представителей спецслужб сообщила в пятницу лондонская The Times.

В списке угроз британской национальной безопасности первые два места занимают террористическая деятельность сети "Аль-Каеда" и предполагаемое распространение ядерных технологий Ираном. На третьем месте - работа российских разведчиков.

Как полагает The Times, спецслужбы Великобритании обеспокоены тем, что "три главных разведывательных агентства России наводнили страну своими агентами" и британцам приходится много ресурсов тратить на противодействие российскому промышленному и военному шпионажу.

Газета напоминает, что российских агентов обвиняли в причастности к смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, а также в нескольких покушениях на убийство, что привело к ухудшению британско-российских отношений в период руководства Тони Блэра и Владимира Путина.

Мнение британских спецслужб о России опубликовано незадолго до первой встречи премьера Гордона Брауна с российским президентом Дмитрием Медведевым. Встреча двух лидеров состоится в понедельник на Хоккайдо, перед началом саммита стран "Большой восьмерки".

Лента.ру