Пираты оставили пленных украинских моряков практически без воды и еды

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА заявляет, что сомалийские пираты в ужасных условиях содержат моряков из судна «Леманн Тимбер».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, об этом Н.КАРПАЧЕВОЙ сообщил во время телефонного разговора капитан корабля Валентин БАРТАШОВ.

Он сказал, что состояние здоровья находящихся в плену моряков значительно ухудшилось, они почти потеряли способность передвигаться, истощенные острым дефицитом воды, которая к тому же предназначена для технических нужд и противопоказана для употребления в качестве питьевой, что привело к обезвоживанию их организмов. Негативно сказывается на здоровье заложников и недостаток еды, которую они получают в виде маленьких брикетов.

Вместе с тем, Международный Комитет Красного Креста отказался доставить на борт "Леманна Тимбера" необходимый запас питьевой воды, продуктов питания и медикаментов, мотивируя это тем, что в данном случае речь идет не о военных, а об уголовных действиях, которые выходят за рамки мандата названной гуманитарной организации.

Также во время разговора с В.БАРТАШЕВЫМ выяснилось, что даже он точно не знает настоящего судовладельца "Леманна Тимбера". Тем более, что экипаж, как оказалось, не был застрахован в установленном порядке от риска стать жертвой пиратов.

Учитывая, что судовладелец захваченного пиратами корабля до сих пор не смог выплатить требуемый пиратами выкуп, Уполномоченный отмечает необходимость активизировать объединенные усилия Украины, России и Эстонии по спасению команды "Леманна Тимбера". В первую очередь, речь идет об общих финансовых ресурсах для скорейшей передачи пиратам необходимой суммы.

В поисках несилового варианта урегулирования опасного инцидента, связанного с пиратским нападением на судно "Леманн Тимбер", Н.КАРПАЧЕВА продолжает интенсивные переговоры и консультации как с национальными, так и международными структурами, к компетенции которых относится решение подобных вопросов. В частности, 30 июня Омбудсман Украины встречалась с вице-президентом Национальной комиссии Арабской Республики Египет по правам человека Ахмедом Камал Абу Эль МАГДОМ. По просьбе Н.КАРПАЧЕВОЙ он обратился к Послу Сомали в Египте и к Постоянному представителю этой страны при Лиге Арабских Государств с просьбой принять меры для беспрекословного освобождения моряков, которые содержатся в заложниках на судне "Леманн Тимбер".

3 июля Н.КАРПАЧЁВА провела переговоры с руководством Посольства Российской Федерации в Украине об объединении усилий с целью возвращения моряков домой, а также направила обращение по этому поводу депутатам Бундестага Германии.

Также Уполномоченный ВР по правам человека намерена обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и в Кабинет Министров Украины с предложением решить вопрос о выделении из резервного государственного фонда необходимых для спасения украинских моряков средств, если судовладелец и в дальнейшем будет уклоняться от выполнения своих обязательств перед экипажем "Леманна Тимбера".

Как сообщал УНИАН, сомалийские пираты с 28 мая удерживают в Аденском заливе немецкое судно «Леманн Тимбер», в состав экипажа которого входят четверо граждан Украины.

2 июля руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ, ссылаясь на источники информации из антикризисного штаба по освобождению заложников, который находится в Гамбурге и проводит переговоры с пиратами, сообщил, что владелец судна «Леманн Тимбер» и сомалийские пираты достигли договоренности о сумме выкупа за заложников - членов экипажа, среди которых четверо украинцев.