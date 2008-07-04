Власти Южной Осетии объявили всеобщую мобилизацию

Власти Южной Осетии объявили о всеобщей мобилизации. Это стало следствием обострения конфликта в зоне грузино-осетинского конфликта, в ходе которого стороны обменялись ударами тяжелой артиллерии. Инициатором столкновения ни одна из сторон конфликта себя не признает, но миротворцы склоняются к тому, что это была Грузия.

В ночь на пятницу резко обострилась ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта. Около полуночи со стороны грузинского села Никози был открыт интенсивный огонь по жилым кварталам Цхинвали, столицы непризнанной республики. В сообщении Госкомпечати Южной Осетии, появившемся на официальном сайте ведомства, сообщалось, что обстрел ведется из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Снаряды, как сообщалось, падали в жилых кварталах, жители которых были вынуждены прятаться в подвалах и «специально отведенных для этого местах».

«Грузинские спецслужбы, в том числе грузинский миротворческий батальон, заняли Сарабукскую высоту, они выставили около пяти незаконных постов, два из которых находятся на Сарабукской высоте. Тогда как в уставе миротворцев применение тяжелой техники запрещено, грузинские спецслужбы начали применять танки», — рассказал сопредседатель смешанной контрольной комиссии по урегулированию конфликта Борис Чочиев. По данным югоосетинской стороны, огонь со стороны Грузии прекратился только около 3 часов утра в пятницу.

По словам Чочиева, обстрел Цхинвали начался вскоре после нападения неизвестных на пост МВД Южной Осетии поздним вечером в четверг. По сообщения ИТАР-ТАСС, пост был обстрелян со стороны грузинского села Нули. В результате инцидента один сотрудник милиции погиб, а второй был тяжело ранен, пишет Газета.ру. По другой информации, два человека погибли, двое – ранены.

Официальную точку зрения Цхинвали на происходящее озвучил представитель Южной Осетии в России Дмитрий Медоев. «Причина агрессии — неспособность грузинской стороны вести цивилизованный политический диалог и нежелание садиться за стол переговоров. Все это толкает грузинскую сторону на силовые действия в отношении Южной Осетии», — заявил он.

«Мы не раз обращались к мировому сообществу с сообщением о том, что такое развитие событий может иметь место. Тбилисский режим не справился с этой ситуацией и дал крен в сторону силового решения»,

— добавил официальный представитель администрации непризнанной республики. При этом чиновник выразил надежду, что «разум возобладает, и грузинская сторона сядет за стол переговоров».

По словам Медоева, «южноосетинским силам дан приказ гасить огневые точки противника». Он отметил, что неизвестные продолжают атаковать посты республиканского МВД. По его данным, новые нападения на милиционеров были совершены в Знаурском и Цхинвальском районах.

В свою очередь грузинская сторона, прокомментировавшая свои действия спустя примерно час после появления первых сообщений об обстреле югоосетинской столицы, предложила иную, диаметрально противоположную версию происходящего. Согласно заявлению представителя администрации региона Шида Картли, огонь по Цхинвали был открыт в ответ на интенсивный обстрел грузинских сел со стороны Южной Осетии.

Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил в пятницу телеканалу «Вести» о двух убитых и шести раненых с югоосетинской стороны, а позже этот список был расширен до трех погибших и одиннадцати раненых. Среди погибших — сотрудник правоохранительных органов, оператор республиканского телевидения и один мирный житель. Имеющиеся у МЧС Южной Осетии данные о пострадавших выглядят совсем иначе: один погибший и трое раненых.