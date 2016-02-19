США нанесли удары по позициям ИГ в Ливии: убиты около 30 боевиков

По информации New York Times, полученной от анонимного источника в американском правительстве, главной целью нападения был боевик, принимавший участие в подготовке двух прошлогодних нападений исламистов в Тунисе, передает Русская служба ВВС.

Хусейн Давади, мэр города, находящегося неподалеку от границы с Тунисом, рассказал агентству Рейтер, что удар пришелся по одному из зданий Сабраты, в котором происходила встреча боевиков. Он сказал, что погибли не менее 40 человек.

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Сообщается, что Пентагон подтвердил, что американская авиация нанесла удар по городу Сабрата на севере Ливии.

Представитель ведомства уточнил, что целью авиаудара был лагерь боевиков, предположительно связанных с запрещенной группировкой "Исламское государство". По мнению властей США, в этом лагере скрывался выходец из Туниса, подозреваемый в организации двух терактов на своей родине.

Сообщать другие детали в Пентагоне не стали, отметив, что более подробную информацию ведомство сообщит после подведения итогов операции.