Эксперты Bellingcat назвали возможных причастных к катастрофе MH17, среди них - Минобороны РФ и Путин

В отчете изложена информация о российской бригаде, которая, по мнению авторов, предоставила самоходную огневую установку "Бук-М1", сбившую рейс 17 Malaysia Airlines.

Также, по мнению Bellingcat, возможно, операторы этого "Бука" служили в этой бригаде.

В частности, эксперты международной группы представили подробное описание развертывания бригады летом 2014 года. "Изучив состав колонны, перевозившей комплексы "Бук-М1" из Курска к российско-украинской границе 23–25 июня 2014 года, мы установили, что "Бук 3х2" перевозился в составе 2-го дивизиона 53-й бригады", - говорится в расследовании.

Кроме того, описывается другая колонна, транспортировавшая технику 1-го дивизиона через несколько дней после катастрофы MH17.

Также описываются солдаты 53-й бригады и предоставляется информация из их записей в социальных сетях. Отмечается, что солдаты 2-го дивизиона разместили в интернете огромное количество информации, в том числе фотографии и текстовые записи, свидетельствующие об их пребывании у российско-украинской границы в июне и июле 2014 года. "Мы наиболее подробно изложили информацию о членах экипажа "Бука" под номером 222, который был заменен "Буком 3х2", сбившим, по нашему мнению, MH17", - рассказывают эксперты Bellingcat.

В самом важном разделе "Командиры 53-й зенитно-ракетной бригады" изложена подробная информация о структуре командования бригады и дивизиона, которые предоставили вероятное орудие убийства пассажиров MH17 (а подчиненные этому командованию военнослужащие, возможно, привели его в действие).

Читайте такжеОтец жертвы катастрофы MH17 над Донбассом написал письмо Путину (текст)

"Мы предоставили информацию о 14 офицерах 2-го дивизиона 53-й бригады (частично скрыв их личности), в том числе о командирах расчетов "Буков", входивших в этот дивизион. Мы подробно рассказали о Сергее Борисовиче Мучкаеве, командире 53-й зенитно-ракетной бригады, а также его вышестоящем командовании, в том числе о начальнике ПВО 20-й гвардейской общевойсковой армии Алексее Золотове и начальнике ПВО Западного военного округа Андрее Коханове", - отмечают авторы расследования.

При этом ответственность за убийство пассажиров MH17 из оружия, предоставленного российскими вооруженными силами и, вероятно, управляемого российскими военными, в конечном счете несет Министерство обороны Российской Федерации и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин, подытожили в докладе.

Полный текст отчета можно прочитать здесь.

Напомним, 3 января стало известно, что Bellingcat передала следствию очередной отчет. В интервью телеканалу NOS основатель группы Элиот Хиггинс рассказал, что его организация установила 20 солдат из 53-й зенитно-ракетной бригады ПВО России. По мнению Bellingcat, кто-то из них мог совершить выстрел из комплекса «Бук», который был вывезен из расположения бригады в Курске.

Bellingcat представила свой финальный отчет 8 октября 2015 года. Группа специализируется на изучении информации в социальных сетях и других открытых источниках.

Боинг MH17 был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года, тогда погибли 298 человек.