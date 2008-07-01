Во Франции на показательных учениях сержант расстрелял толпу: 17 раненых

Во Франции на показательных учениях по освобождению заложников сержант расстрелял толпу и ранил 17 человек.

Как сообщает издание Le Post, инцидент случился позавчера в Каркасоне, что на юге Франции, в расположении парашютного полка морской пехоты французской армии.

Среди раненых – четверо в тяжелом состоянии и пятеро детей.

Из-за произошедшего, сегодня Президент Республики Николя САРКОЗИ отправил в отставку начальника штаба Сухопутных войск генерала Бруно КУША.

В свою очередь, министр обороны Франции Эвре МОРЕН запретил до особого распоряжения проводить военным любые учебно-показательные мероприятия с применением оружия.

Расследование инцидента находится на особом контроле Президента Франции, который одновременно является главнокомандующим Вооруженных сил. Среди основных версий - человеческий фактор (сержант ошибся и случайно зарядил свою штурмовую винтовку не учебными, а боевыми патронами).