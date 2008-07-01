Президент Польши отказался подписывать Лиссабонский договор

Президент Польши Лех Качиньский отказался подписывать Лиссабонский договор, который должен заменить конституцию Европейского Союза. По словам Качиньского, бессмысленно ставить свою подпись под документом после того, как его отвергли участники недавнего референдума в Ирландии. Лиссабонский договор призван модернизировать работу Евросоюза после расширения этой организации. Для вступления в силу он должен быть одобрен всеми странами-членами ЕС.

Радио Свобода