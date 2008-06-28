Медведев: Россия и Евросоюз вместе смогут обойтись без Америки

Президент РФ Дмитрий Медведев подтвердил негативное отношении России к размещению элементов американской ПРО в Европе и высказался за более широкий диалог по этой проблеме.

"Европа - это наш общий дом, и мы государства, хозяева этого общего дома. И как хозяева мы должны помнить о своих обязанностях по содержанию этого общего дома. Невозможно возлагать эти обязанности на своих соседей. Это наше общее дело, как невозможно перепоручить содержание дома одному, пусть очень состоятельному, хозяину", - сказал Медведев на совместной пресс-конференции участников саммита Россия-ЕС.

Так президент прокомментировал вопрос к европейскому руководству, почему ЕС часто уходит от обсуждения таких вопросов, как размещение американской ПРО в Европе или ДОВСЕ, а "всплывает позиция США".

"Я считаю, что все вопросы, связанные с поддержанием и обеспечение европейской безопасности, будь то вопросы противоракетной обороны, ДОВСЕ должны обеспечиваться коллективными усилиями", - цитирует президента РИА "Новости".

"Если же их обеспечение происходит на квазидвусторонней основе, от этого страдают интересы других государств", - подчеркнул он.

"Именно поэтому мы крайне скептически относимся к инициативе в области третьего позиционного района, считаем эту идею вредной, не обеспечивающей задачи поддержания безопасности на европейском континенте и глобальной безопасности", - сказал Медведев.