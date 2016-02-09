Вице-премьер Турции: Авиаудары России в Сирии затрагивают гражданские позиции
03:18, 09 февраля 2016Мир
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Авиаудары России в Сирии затрагивают гражданские позиции, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.
REUTERS
По его словам, из 6200 операций ВКС России примерно 85% были направлены на умеренную оппозицию и гражданских, передает Trend.
«Сейчас около 200 тыс. сирийцев находятся в положении беженцев. При самом худшем сценарии в Турцию придут до 600 тыс. новых беженцев», — сказал вице-премьер, передает Росбалт.
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Ранее премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу также обвинил Россию и Иран в гибели мирных жителей в Сирии. По словам Давутоглу, Россия, поддерживая сирийский режим, проводит «этническую чистку» в Сирии, в том числе в Алеппо, который имеет для Турции особое значение.
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