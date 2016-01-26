Министр обороны Израиля: "Исламское государство" получает турецкие деньги за нефть

Об этом заявил министр обороны Израиля Моше Яалон журналистам в Афинах, передает Reuters. "Как вы знаете, "Исламское государство" пользуется турецкими деньгами за нефть в течение очень, очень долгого периода времени. Я надеюсь, что это прекратится", - заявил израильский министр.

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Также он заявил, что все зависит от Турции и ее руководства относительно решения, желает ли она иметь какое-либо взаимодействие в борьбе с терроризмом. В связи с чем Моше Яалон сказал, что сейчас обстоятельства не свидетельствуют о такой возможности.

Издание подчеркивает, что такие утверждения израильского министра могут быть препятствием в налаживании отношений между странами после многих лет отчуждения.