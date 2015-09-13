Столкновения в Иерусалиме: палестинцы забаррикадировались внутри мечети и бросали в полицию петарды

В Иерусалиме у мечети Аль-Акса произошли столкновения между палестинцами и полицией Израиля.

Как сообщает Русская служба Би-би-си газета Jerusalem Post, участники беспорядков забаррикадировались внутри мечети и бросали в полицейских камни и петарды.

На место инцидента власти направили специальное полицейское подразделение. Вход на Храмовую гору был временно перекрыт.

Позже министр общественной безопасности Израиля заявил газете, что мечеть Аль-Акса вновь доступна посетителям.

Читайте такжеЧисло погибших в крупнейшей мечети Мекки выросло до 107 человек, украинцев среди пострадавших нет

Столкновения произошли за несколько часов до начала празднования иудейского нового года.

Как утверждает агентство Франс пресс, несколько человек были задержаны.

Несколько дней назад министр обороны Израиля Моше Яалон подписал указ о запрете двух мусульманских группировок, выступавших против посещения мечети израильтянами.

Мечеть Аль-Акса считается святыней как для мусульман, так и для иудеев.