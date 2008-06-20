США не против ядерной программы у Ирана

Иран может иметь свою ядерную программу при условии его отказа от полного ядерного цикла и ее соответствии международным критериям, заявил старший заместитель госсекретаря США Уильям Бернс.

"Иран может иметь свою ядерную программу, если она будет соответствовать международным критериям и при отказе от полного цикла обогащения", - сказал Бернс в Москве на брифинге в пятницу по итогам заседания российско-американской рабочей группы по борьбе с терроризмом.