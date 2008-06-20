США не против ядерной программы у Ирана
22:34, 20 июня 2008Мир
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Иран может иметь свою ядерную программу при условии его отказа от полного ядерного цикла и ее соответствии международным критериям, заявил старший заместитель госсекретаря США Уильям Бернс.
"Иран может иметь свою ядерную программу, если она будет соответствовать международным критериям и при отказе от полного цикла обогащения", - сказал Бернс в Москве на брифинге в пятницу по итогам заседания российско-американской рабочей группы по борьбе с терроризмом.
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