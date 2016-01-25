Польша разместит мигрантов в специальных центрах далеко от городов

Это будет сделано специально для того, чтобы не раздражать граждан, сообщает Радио Польша. В частности, первые прибывшие мигранты будут распределены по специальным центрам в местностях Дембак, Линин, Бяла-Подляска и Червоны-Бур.

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"Прибывшие будут размещены в центрах для беженцев. Мы не арендуем эти объекты, они являются собственностью государства. Как правило, такие центры находятся далеко от населенных пунктов. Это сделано специально для того, чтобы не дразнить граждан – сейчас появилось очень много мифов о беженцах", - сообщила пресс-секретарь польского управления по делам иностранцев Эва Пехота.

Кроме этого, она опровергла слухи о том, что беженцы будут размещены в центре, расположенном в варшавском районе Таргувек.

В настоящее время в Греции группа польских офицеров, в том числе из Пограничной службы, участвует в процессе проверки личностей 67 мигрантов, выбранных для переселения в Польшу. Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак 7 января заявил, что до конца марта правительство составит декларацию, предусматривающую прием первых 100 мигрантов. Всего Польша обязалась принять около 7 тыс. беженцев в течение ближайших двух лет.