При попытке прорваться в Иорданию погибло 12 сирийских беженцев

Пограничники Иордании открыли огонь по группе людей, пытавшихся нелегально проникнуть на территорию страны из соседней Сирии, сообщает ВВС.

По последним данным, 12 человек были убиты, есть раненые.

По информации погранслужбы, всего в попытке прорваться через границу участвовали около 30 человек, некоторые из них были вооружены.

Также сообщается, что пограничники изъяли около 2 миллионов капсул с наркотиками.

Ранее власти Иордании сообщали об ужесточении контроля на границе с Сирией и о том, что армии удалось предотвратить множество попыток незаконного проникновения джихадистов из Сирии.

Читайте такжеВ Сирии авиация России и Асада впервые провела совместный вылет (видео)

По данным ООН, с 2011 года в Иорданию прибыли около 600 тысяч сирийских беженцев, однако власти страны утверждают, что границу пересекли более 1,4 миллиона сирийцев.