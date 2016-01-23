В результате стрельбы в канадской школе погибли 5 человек - премьер-министр
02:56, 23 января 2016Мир
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В результате стрельбы в школе в канадской провинции Саскачеван, погибли пять человек, стрелок арестован.
REUTERS
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Daily Mail.
Сообщается, что два человека ранены и находятся в критическом состоянии. При этом отмечается, что предполагаемого стрелка задержали.
Личности стрелявшего и его жертв пока не установлены.
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"Я не знаю на 100%, что случилось, однако это началось дома и закончилось в школе", - сообщил и.о. мэра города Ла Лош Кевин Жанвье.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что это является "безусловно худшим кошмаром для родителей".
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