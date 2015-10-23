Жертвами двух взрывов в Нигерии стали 37 человек

В северо-восточной Нигерии прогремело два взрыва, вследствие которых погибли 37 и пострадали более 100 человек. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на источник в местных властях.

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Отмечается, что при взрыве в новой мечети в городе Йола погибли около 30 человек. А в Майдугури на северо-востоке Нигерии смертник подорвал себя и еще семерых человек.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

Ранее сообщалось, что в северной части Камеруна боевики "Боко Харам" обезглавили 9 человек, в том числе детей и женщин.