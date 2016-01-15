Украина вошла в группу стран с наименьшим уровнем голода - исследование

Об этом говорится в результатах исследования Global Hunger Index, передает ТСН. Голод в Эфиопии вызван сильнейшей за 50 лет засухой. Кроме этого недсотаток продовольствия угрожает беднейшей арабской стране - Йемену, разоренной гражданской войной.

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Украина в раздел проблематичных стран не вошла. Наша страна входит в группу государств с наименьшим уровнем голода. Согласно индексу, который составляет Международный исследовательский институт продовольственной политики, от недоедания в Украине страдает 1,2% населения, это чуть больше, чем в Беларуси (0,8%) и России (0,7%).

Самый высокий, "тревожный" уровень голода наблюдается в ряде африканских стран. В частности, в Центральноафриканской Республике, Чаде, Замбии, Восточном Тиморе, Сьерра-Леоне, Гаити, Мадагаскаре, а также в Афганистане. Согласно результатам Global Hunger Index, в целом в мире от голода страдают 795 млн человек.