В Германии беженцев обяжут получать удостоверения

Претенденты на получение статуса беженца будут получать удостоверение при первом контакте с немецкими властями. Мигранты, уже находящиеся в Германии, начнут получать его с конца фераля текущего года.

В документе будут указаны имя, дата и место рождения, гражданство, пол, рост, цвет глаз, состояние здоровья, образование, профессия и вероисповедание.

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Документ будет также содержать фото и отпечатки пальцев. Все данные будут внесены в специально созданную для этого центральную базу данных, доступ к которой будут иметь все заинтересованные ведомства, включая полицию, сообщает Немецкая волна.

Введением этого удостоверения федеральное правительство рассчитывает решить сразу несколько проблем. Так, должны быть предотвращены случаи, в которых мигранты регистрируются многократно в нескольких городах под разными именами. Сведения об образовании и профессиональных навыках облегчат ведомству по труду поиск работы для мигрантов.

Кроме того, в Федеральном ведомстве по миграции надеются, что новый документ облегчит распределение беженцев по населенным пунктам в Германии. В удостоверении будет указан город или село, в котором мигрант должен проживать. Однако многие, особенно размещенные в сельской местности, не соблюдают это правило и перебираются в крупные города.

Важным новшеством является то, что только при наличии этого удостоверения мигранты будут получать социальное пособие, а также смогут подать заявление на предоставление политического убежища - и только по месту жительства, указанному в документе. Таким образом немецкие власти также рассчитывают, что мигранты, нелегально пересекшие границу, получат дополнительную мотивацию зарегистрироваться.