Первый тираж переиздания Mein Kampf раскупили еще по предзаказам - The Telegraph

Критическое переиздание книги Гитлера Mein Kampf в Германии разошелся мгновенно. Об этом пишет The Telegraph.

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Двухтомник с научными комментариями и аннотациями поступил в продажу 8 января – впервые за 70 лет. Спрос на 2000-страничную версию манифеста Гитлера был столь велик, что на тираж в 4 тысячи экземпляров поступило 15 тысяч предзаказов.

Также отмечается, что, по неподтвержденной информации, одна копия академического издания, которое стоило 59 евро, появилась в продаже на сайте Amazon.de, но уже почти за 10 тысяч евро.

Напомним, книга была переиздана мюнхенским Институтом современной истории. Издатели утверждают, что целью переиздания является развенчание нацистской пропаганды.

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Переиздание "Майн Кампф" с комментариями было с одобрением встречено предствителями еврейского сообщества, которые заявляют, что изданная в таком виде книга поможет объяснить суть Холокоста.

В "Майн Кампф" ("Моя борьба") Гитлер высказал свои расистские и антисемитские взгляды. После прихода Гитлера к власти его книга стала "священным писанием" нацистов, тогда ее суммарный тираж в Германии составил 12 млн экземпляров.