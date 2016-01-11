Полиция ФРГ назвала нападения на иностранцев в Кельне местью за 31 декабря

По крайней мере 11 человек, включая пакистанцев, гвинейцев и сирийцев, пострадали в результате атак, которые, как говорят представители полиции, были спланированы заранее в соцсетях, сообщает Русская служба BBC.

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31 декабря сотни женщин стали жертвами ограблений и сексуальных домогательств, совершенных на площади вблизи Кельнского собора.

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По словам министра внутренних дел земли Рейн-Вестфалия Ральфа Йегера, почти все нападавшие были мигрантами, попавшими в Германию в разное время.