Полиция ФРГ назвала нападения на иностранцев в Кельне местью за 31 декабря
22:36, 11 января 2016Мир
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Полиция Германии сообщила, что считает воскресные нападения на иностранцев в Кельне, совершенные экстремистски настроенными хулиганами, местью за акты насилия в новогоднюю ночь.
REUTERS
По крайней мере 11 человек, включая пакистанцев, гвинейцев и сирийцев, пострадали в результате атак, которые, как говорят представители полиции, были спланированы заранее в соцсетях, сообщает Русская служба BBC.
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31 декабря сотни женщин стали жертвами ограблений и сексуальных домогательств, совершенных на площади вблизи Кельнского собора.
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По словам министра внутренних дел земли Рейн-Вестфалия Ральфа Йегера, почти все нападавшие были мигрантами, попавшими в Германию в разное время.
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