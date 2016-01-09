Брата экс-президента Румынии посадили на 4 года за коррупцию

В Румынии к четырем годам тюрьмы по обвинению в коррупции приговорен родной брат бывшего президента страны Мирча Бэсеску, сообщает ТАСС.

Как говорится в опубликованном вердикте трибунала города Констанца, имущество Бэсеску останется под арестом, кроме того, в пользу государства будет конфискована сумма полученной им взятки в 265 тыс. евро.

По этому делу к трем годам лишения свободы приговорен также бизнесмен Мариан Кэпэцынэ, который был посредником при получении взятки. По решению суда, обоим осужденным запрещено занимать публичные должности в течение двух лет после отбытия срока наказания.

Траян Бэсеску, который покинул пост главы государства в декабре 2014 года, назвал вердикт суда "тяжелым" и посоветовал брату опротестовать его в соответствии с действующим законодательством.

Брат бывшего президента был арестован в 2013 году в рамках уголовного дела о подкупе судей и прокуроров с целью вынесения благоприятного судебного приговора в отношении осужденного за убийство криминального авторитета Санду Ангела.

Скандал вокруг семьи главы государства разгорелся после того, как румынские СМИ обнародовали видеозапись, сделанную при помощи скрытой камеры. На ней Мирча обещает задействовать за вознаграждение влияние главы Румынии на председателя Высшей судебной кассационной палаты Румынии, чтобы освободить "вора в законе". Факт получения взятки подтвердил в суде сам Ангел и его родственники.

После этого бывший премьер Румынии Виктор Понта заявил, что президент "как руководитель европейской страны в подобной ситуации должен подать в отставку" и призвал парламент инициировать импичмент.

Однако Бэсеску уходить в отставку отказался. Он выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что "никогда не обсуждал с братом вопросы, связанные с процессом над Ангелом".

Это уже не первый скандал в Румынии, связанный с коррупцией в высших эшелонах власти. За последние два года на скамье подсудимых оказались бывший премьер, несколько министров, а также десятки высокопоставленных представителей юстиции и правоохранительных органов. В семье Бэсеску, например, по делам о коррупции проходят его племянник и зять.

Евросоюз, в свою очередь, продолжает выражать обеспокоенность в связи с неспособностью властей Румынии положить конец коррупции. Именно по этой причине этой стране пока закрыт путь в безвизовую Шенгенскую зону.