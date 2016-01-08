СМИ: Пояса смертников для терактов в Париже собирали в Брюсселе
Пояса с взрывчаткой террористов-смертников, совершивших нападения в Париже, были изготовлены в одной из квартир Брюсселя.
Об этом сообщает De Standaard.
Следователи нашли квартиру в брюссельской коммуне Схарбек, которая, как они считают, служила явочною квартирой террориста Салаха Абдеслама после терактов.
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Мастерскую по изготовлению бомб следствие выявило 9 декабря во время обысков. В квартире были найдены следы взрывчатых веществ, а также три пояса, сшитые вручную.
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Также в помещении были обнаружены отпечатки пальцев Абдеслама. Он находится в розыске с 13 ноября, когда его брат взорвал себя в ночь терактов в Париже, когда было убито 130 человек.