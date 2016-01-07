Брюссель выделит миллиард евро на проекты в 27 странах на границе ЕС, среди которых и Украина

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официальный пресс-релиз Еврокомиссии в четверг, 7 января.

В сообщении отмечается, что проекты будут финансироваться в том числе и в Украине. В список стран, в которых ЕС намерен запустить эти программы, в общем вошло 27 стран, среди которых 14 членов Евросоюза и 13 государств-соседей. Причем речь идет не только о странах, которые имеют сухопутную границу с членами Евросоюза, но и о странах Северной Африки и Ближнего Востока, с которыми ЕС граничит морем. Для каждой из них Еврокомиссия определила четыре приоритетные сферы. Среди них, в частности культура, защита окружающей среды, борьба с бедностью, образование и т.д.

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Среди программ, которые будут финансировать за счет ЕС, в том числе и украинского-румынский проект Clean River ("чистая река"), призванный сохранить экологическую ситуацию в речном бассейне Дуная путем усиления трансграничной кооперации по предотвращению катастроф, спровоцированных человеком. Сумма финансирования проекта - 3,8 миллиона евро.

"Трансграничное сотрудничество - ключевой процесс, который поможет предотвратить образование новых разделительных линий. Новые проекты будут способствовать интегрированности и последовательности развития в регионах, с которыми граничит ЕС, и гармоничной кооперации на внешних границах ЕС", - отметил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.