В Бахрейне задержали связанную с Ираном "террористическую ячейку"

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представители Министерства внутренних дел Бахрейна задержали шесть человек, однако одному из членов группу удалось бежать в Иран. Сообщается, что руководителями ячейки были братья Али и Мохамед Фахрави.

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Власти королевства идентифицируют группу как "Куруб аль-Баста" и утверждают о ее связи с "террористической сетью, осуществившей" взрыв 28 июля 2015 года, в результате которого погибло 2 бахрейнских полицейских.

Сообщается, что Али Фахрави в 2011 посещал Иран, где якобы организовывал "логистическую и финансовую поддержку" для этой сети в Бахрейне.

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