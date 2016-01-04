Разведка Турции предупредила о подготовке боевиками ИГ терактов в странах Европы

Согласно данным турецкой разведки, 5 боевиков "Исламского государства" проникли на территорию Европы по фальшивым паспортам и планировали произвести одновременные атаки в канун Нового года, передает "112 Украина" со ссылкой на Hurriyet.

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Отмечается, что террористы собирались устроить теракты в церквях разных городов Европы и местах, предназначенных для отдыха и развлечений.

По информации издания, Турция сообщила о возможности террористических атак также Франции, Австрии, Италии и Бельгии.

Напомним, ранее премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил о новых готовящихся в европейских странах террористических атаках «Исламского государства». По словам Вальса, боевики готовят теракты «во Франции и в других европейских странах».