У Эрдогана разъяснили его слова о гитлеровской Германии

Соответствующее заявление ведомства привела в пятницу местная пресса, сообщает ТАСС.

Как сообщило ранее агентство Джихан, Эрдоган в беседе с журналистами в самолете по возвращении из Саудовской Аравии якобы привел гитлеровскую Германию как пример страны с президентской системой власти. "Нет такого, чтобы в унитарном государстве не было президентской системы. В мире есть примеры таких стран, и в истории, и сейчас. Вы можете это увидеть в гитлеровской Германии", - цитировало президента агентство.

Между тем, администрация Эрдогана указала, что касающееся гитлеровской Германии высказывание "было интерпретировано некоторыми СМИ совершенно наоборот".

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"Будь то парламентская или президентская модель, ею можно так руководить, что это приведет к катастрофическим результатам, как это произошло в гитлеровской Германии", - пояснило ведомство изначальный смысл высказывания президента.

В администрации также напомнили, что Эрдоган ранее "заявлял, что холокост, антисемитизм и исламофобия являются преступлениями против человечества, и оценивать его высказывания как позитивное отношение к гитлеровской Германии неприемлемо".