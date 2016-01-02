Тысячи японцев поздравили императора Акихито с Новым годом

Десятки тысяч японцев пришли в императорский дворец в центре Токио, чтобы поздравить императора Акихито с Новым годом, сообщает ТАСС. В своем обращении японский монарх поблагодарил собравшихся и пожелал, чтобы в наступившем году все жили в мире и спокойствии.

"Я очень рад, что могу встретить вместе с вами Новый год. Спасибо, что пришли сюда сегодня. Я желаю, чтобы каждый из вас прожил этот год мирно, чтобы этот год стал хорошим. По случаю начала нового года я молюсь, чтобы Япония и все другие страны жили в мире", - сказал японский монарх.

Поздравление императора, которому в прошлом году исполнилось 82 года, является одной из главных новогодних традиций в Японии. Монарх и члены его семьи приветствовали своих подданных с закрытого пуленепробиваемым стеклом балкона императорского дворца.

В течение дня Акихито, императрица Митико, наследник престола принц Нарухито и другие члены монаршей семьи выйдут на балкон пять раз.

По этому случаю в императорском дворце ежегодно собираются десятки тысяч человек, которые приветствуют монарха громким приветственным кличем "Банзай!" ("Да здравствует!") и размахивают национальными флагами.

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В статье подчеркивается, что в Токио стоит солнечная и достаточно теплая для этого времени года погода, что, несомненно, положительно сказалось на количестве собравшихся поздравить императора.