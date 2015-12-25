Суд перенес рассмотрение дела Корбана на утро субботы

Следующее заседание суда по делу лидера УКРОПа назначено на субботу, 26 декабря в 9:00.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь партии УКРОП Евгения Кравчук.

По ее словам, адвокат политика Алексей Шевчук настаивал на том, что заседание не может проходить в выходной день, поскольку прокуратура не успела подать необходимые документы о возможности присутствия Геннадия Корбана на судебном заседании.

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"В свою очередь судья Чаус, который сегодня дважды объявлял перерыв в заседании, сделал замечание представителям Генеральной прокуратуры Украины. И подчеркнул, что прокуроры должны до завтрашнего утра или предоставить необходимые документы из медучреждения, или вообще отказаться от своего ходатайства об изменении меры пресечения Геннадию Корбану", - отметила Кравчук.

Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус переніс розгляд клопотання прокурорів про зміну запобіжного заходу Генн... Posted by Yevheniya Kravchuk on Friday, December 25, 2015

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 декабря, около полуночи в квартире лидера партии "УКРОП" в Днепропетровске представители Генеральной прокуратуры и СБУ проводили очередной обыск, после чего увезли Корбана в Киев в сопровождении шести машин с автоматчиками.

После ночи в дороге Корбана доставили сначала в киевский госпиталь СБУ для принудительного прохождения медобследования, а затем в городское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Сегодня следователи ГПУ пытались вручить Корбану ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей.